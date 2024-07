È davvero stanco e vuole arrendersi: abbandonato nella carrozzeria

Lo lasciano volontariamente indietro e lui, stanco e lui abbandonato accanto alla carrozzeria, è sul punto di arrendersi.

Quando ho scoperto la prima immagine di Rusty ho sperato con tutto il cuore che le sue condizioni fossero migliorate nel corso dei mesi. Rusty era stato scoperto alcune settimane prima da una donna mentre vagava disperatamente in strada alla ricerca di un piccolo rifugio in cui sentirsi al sicuro. Rusty è un dolcissimo cane di piccola taglia ed è stato abbandonato dalla sua famiglia mentre si trovava in prossimità di una carrozzeria.

Rusty è davvero stanco, sembrava volersi arrendere: lo hanno abbandonato in una carrozzeria

Rusty si era rifugiato all’interno di una carrozzeria che aveva da poco chiuso le sue porte. Dal momento che il luogo era chiuso al pubblico e appariva deserto a un primo sguardo, la donna non avrebbe trovato difficoltà nel rendersi conto che al suo interno vi era un’insolita presenza.

Guardandolo più da vicino la donna non poteva crederci. Aveva riconosciuto il cane. Il piccolo Rusty era lo stesso fido dal pelo marrone che aveva vissuto, fino a poco tempo prima, con i proprietari della carrozzeria nella quale, ora, era stato definitivamente abbandonato.

Dal momento che la donna ha notato il momento in cui il fido ha varcato con fatica l’ingresso della carrozzeria, passando attraverso le sbarre del suo cancello, ha anche ipotizzato che Rusty fosse stato abbandonato all’esterno del locale. Quando la responsabile di un’associazione per animali che opera nelle vicinanze è riuscita ad avvicinarsi al fido in difficoltà avrebbe detto: “è così stanco, sembra che voglia arrendersi“.

Rusty era ricoperto di olio, con il pelo arruffato, assetato e affamato. I volontari lo hanno preso con sé, lo hanno rasato e sostentato, dopo di che e hanno anche scoperto che Rusty aveva anche un chip. Peccato, però, che l’indirizzo riportato su di esso fosse inesistente. Sono stati i volontari stessi a dare al fido il nome “Rusty” oltre che l’importante promessa di un futuro migliore.

Il salvataggio di Rusty: il cane abbandonato in una carrozzeria

Nonostante una simile vicenda abbia riguardato direttamente anche un gallo (poi assunto dall’officina in questione), la diversa storia di Rusty – scoperto a cercare disperatamente un rifugio dalle elevate temperature primaverili negli USA – ha comunque innescato una sorprendente catena di solidarietà rivelatasi infine in grado di salvagli la vita.

L’annuncio del primo avvistamento di Rusty in strada – mentre tentava di introdursi nella carrozzeria per cercare riparo all’ombra dello stabile californiano – è stato condiviso su Facebook lo scorso 28 aprile 2024.

Dopo la pubblicazione sui social network i volontari della “Logan’s Legacy”, con sede a Los Angeles, sarebbero intervenuti sul posto per aiutare il cagnolino in difficoltà.