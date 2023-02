è davvero così e come ci riesce?

Sono molte le curiosità e i misteri che riguardano i felini. Oggi vedremo se realmente il gatto cade sempre in piedi e come ci riesce.

I nostri amici a quattro zampe oltre ad essere considerati indipendenti, solitari (a volte) e curiosi, vengono spesso associati a vari misteri. Infatti spesso ci si domanda se realmente il gatto abbia sette vite o se possa realmente portare sfortuna il gatto nero.

Tuttavia il tempo e la scienza hanno portato alla spiegazione di molti misteri riguardanti i nostri amici pelosi, come per esempio il loro cadere sempre in piedi. Ma è vero che il gatto cade sempre in piedi? Scopriamo la risposta nel seguente articolo.

Il gatto cade sempre in piedi?

Sono molte le curiosità e i miti che hanno come protagonista il nostro amato felino. Ma grazie alla scienza possiamo dare una spiegazione ad alcune situazioni che possono sembrare ai nostri occhi inspiegabili.

E’ risaputo che i felini amano le altezze e spesso li vediamo saltare da muri altissimi ed atterrare a quattro zampe sulla strada. Ma come ci riescono? Il gatto cade sempre in piedi?

Sono queste le 2 principali domande che ci poniamo quando ci troviamo dinanzi a tale situazione e la risposta a teli quesiti la da la scienza. Infatti questa capacità felina è dovuta, oltre all’istinto di Micio, anche alla fisica.

I felini riescono ad atterrare in piedi grazie a due principali sensi: udito e vista. Infatti durante la caduta la porzione periferica del sistema vestibolare (responsabile della regolazione del senso di equilibrio) presente nell’orecchio del felino, registra la posizione esatta da tenere per poter cadere in piedi e la comunica agli occhi del Micio.

Grazie alla presenza della spina dorsale flessibile, in quanto i nostri amici pelosi presentano più vertebre (meno rigide) dell’essere umano, il nostro amico peloso atterra senza farsi male.

Una volta “capito” come cadere, infatti, i nostri amici a quattro zampe si muovono rapidamente in volo, inarcando la schiena e posizionando le loro zampe in basso, in modo tale da atterrare in piedi.

Ma il gatto cade sempre in piedi? Secondo gli esperti, l’atterraggio dipende dall’altezza da cui cade il felino, ma anche dall’età del gatto.

Quindi, possiamo dire che diversamente da ciò che si crede, non sempre i gatti cadono in piedi e quando ciò non accade i nostri amici pelosi potrebbero davvero farsi male, quindi fate sempre attenzione al vostro Micio.