“È davvero bellissima” Stefano De Martino avvistato con una donna affascinante: la loro reazione

Stefano De Martino è stato avvistato con una misteriosa donna a Milano, mentre Belen Rodriguez parla della sua vita da single e di un possibile riavvicinamento con il conduttore. Dopo la separazione da Belen, De Martino ha continuato a dichiararsi single, ma le voci su incontri occasionali sono persistenti. Recentemente, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha riportato di un avvistamento in un bar milanese, dove De Martino era in compagnia di una donna dai capelli castani mossi. I testimoni presenti hanno chiesto di scattare foto con lui, e De Martino ha accettato, mostrando disponibilità. La donna al suo fianco, descritta come “bellissima”, ha cercato di mantenere un basso profilo, senza rivelare la sua identità, alimentando ulteriormente i pettegolezzi.

Nonostante ciò, De Martino continua a definirsi single. Parallelamente, Gabriele Parpiglia ha suggerito un possibile riavvicinamento tra lui e Belen Rodriguez, ma le recenti dichiarazioni della showgirl smentiscono tale ipotesi. Belen ha affermato di essere attualmente single e di apprezzare questo periodo di libertà.

In aggiunta alle vicende di De Martino, Belen è stata coinvolta in un ulteriore gossip riguardante una presunta lite con il cognato Ignazio Moser. I due hanno smesso di seguirsi su Instagram, per poi ripristinare i seguiti in seguito. Fonti vicine sostengono che ci sia stata una questione piuttosto seria tra di loro e che stiano cercando di ricucire i rapporti.