È cresciuta in sei mesi

Un evento inaspettato legato al vaccino anti-Covid è emerso in un caso singolo a livello mondiale, relativo a una giovane canadese di 19 anni. Dopo aver ricevuto le due dosi del vaccino Pfizer, la ragazza ha notato una notevole crescita del seno, passando da una coppa B a una coppa G. Questo fenomeno è stato studiato dagli scienziati dell’Università di Toronto e descritto nella rivista Plastic & Reconstructive Surgery-Global Open.

La giovane ha ricevuto la prima dose del vaccino a settembre 2022 e subito dopo ha riferito di formicolio e un lieve aumento del seno. Con la somministrazione della seconda dose, ha registrato un incremento significativo dei sintomi e, dopo sei mesi, si è rivolta ai medici per la preoccupante crescita del seno. Le dimensioni del seno sono aumentate di quattro volte, portando alla diagnosi di PASH, acronimo di iperplasia stromale pseudoangiomatosa, una sindrome molto rara che causa noduli benigni al seno. Attualmente, la PASH è stata osservata in circa 200 pazienti nel mondo.

Non c’è certezza che sia stato il vaccino a scatenare la PASH, né è chiaro il meccanismo dell’eventuale connessione. Gli scienziati ipotizzano che la risposta immunitaria indotta dal vaccino possa aver provocato un temporaneo rigonfiamento dei linfonodi, facendo apparire il seno ingrossato. Nonostante la crescita anomala, la PASH è considerata una patologia benigna e la giovane ha subito un intervento di riduzione del seno per alleviare i suoi effetti.

In generale, gli effetti collaterali del vaccino anti-Covid sono rari. Secondo studi ufficiali, colpiscono circa una persona ogni 200.000. Tra i pochi effetti collaterali gravi documentati ci sono anafilassi e miocardite, entrambi di natura cardiaca. Gli esperti del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sottolineano che dal 2020 sono state somministrate oltre 13,6 miliardi di dosi di vaccino, evidenziando che solo una piccola percentuale di chi è stato vaccinato ha manifestato effetti collaterali significativi. Le reazioni avverse sono estremamente rare e i benefici della vaccinazione superano i rischi associati.