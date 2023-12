E’ con il brano “La noia” che Angelina Mango debutta a Sanremo

Per la prima volta in assoluto, Angelina Mango salirà sul palco del Festival di Sanremo 2024 cantando “La noia”.

Dopo il suo esordio ad Amici, i traguardi raggiunti per Angelina Mango sono stati già numerosi, con una sfilza di brani che hanno fatto esultare i suoi conclamati fan. Un amore per la musica influenzato dal suo grande papà, che ha portato l’artista fino al Festival di Sanremo atteso il prossimo febbraio.

Angelina Mango porta “La noia” a Sanremo

Il suo nome è stato un dei primi a circolare sul web dopo l’annuncio dei 27 big in gara a Sanremo 2024. Angelina Mango si presenterà sul palco dell’Ariston in nome del padre Mango, che Amadeus sul palco ricorda come “una delle voci più belle della musica italiana e soprattutto una persona gentilissima”.

Il Festival non è ancora iniziato, ma l’opinione pubblica pensa già che sarà proprio Angelina la protagonista della kermesse. L’artista ha confessato di essere molto emozionata per questo debutto, ma si è detta anche molto fiera: la sua voce è già pronta ad incantare il pubblico con il suo brano “La noia”.

“Non pensate di annoiarvi! Proprio per niente!”, chiosa Amadeus prevedendo già un grande spettacolo con Angelina Mango.

Dopo Amici, un successo dopo l’altro

Arrivata al secondo posto all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Angelina Mango è riuscita a scalare la vetta del successo grazie ad una serie di singoli dalla ritmica energica e super coinvolgente.

Nel suo album “Voglia di vivere” (21co/LaTarma Records – distribuito da BMG) pubblicato nel 2023, e certificato disco d’oro, troviamo il brano “Ci pensiamo domani” che ha registrato oltre 52 milioni di stream, 18 milioni di view ed è stato certificato triplo disco di platino.

Successivamente Angelina esplode con “Che t’o dico a fa’”, certificato disco di platino con 17 milioni di stream e 22 milioni di view. Meno di un mese fa, Lady Mango ha debuttato con il suo ultimo singolo “Fila Indiana”.