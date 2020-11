Il Black Friday 2020 sarà il primo prevalentemente online a causa delle restrizioni Covid che in Italia e in altri Paesi costringeranno molti negozi a rimanere chiusi ed evitare cosí code e assembramenti. Ciò implica che molte delle offerte disponibili in occasione di questo evento saranno online e per approfittarne bisognerà acquistare con carta, con molte persone che hanno approcciato l’e-commerce per la prima volta nella loro vita proprio durante quest’anno. La Banca centrale europea ha rilevato che le transazioni fraudolente ammontano a circa 1,8 miliardi di euro l’anno e diversi studi di settore dimostrano che le frodi delle carte sono aumentate nel 2020, anche a causa della crescita dell’ecommerce durante la pandemia.

