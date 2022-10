E-commerce, Naver acquista Poshmark per 1,2 miliardi di dollari

– Naver, la più grande internet company della Corea, ha raggiunto un accordo per acquisire Poshmark, società di social e-commerce quotata al Nasdaq, a 17,90 dollari in contanti per azione, pari a un valore aziendale di circa 1,2 miliardi di dollari. Si tratta di un premio del 15% rispetto al prezzo di chiusura del 3 ottobre 2022 e un premio del 48% rispetto al prezzo medio ponderato degli ultimi 90 giorni.

“Poshmark è il marchio definitivo per la moda negli Stati Uniti che fornisce un social network per l’acquisto e la vendita di abbigliamento – ha commentato Choi Soo-Yeon, amministratore delegato di Naver – La tecnologia leader di Naver nella ricerca, la raccomandazione dell’IA e gli strumenti di e-commerce contribuiranno ad alimentare la prossima fase della crescita globale di Poshmark“.

Al completamento della transazione, Poshmark diventerà una sussidiaria americana autonoma di Naver e continuerà ad essere guidata dal CEO Manish Chandra e a operare con il suo marchio esistente.

La transazione, che è stata approvata all’unanimità dai consigli di amministrazione di Naver e Poshmark, dovrebbe concludersi entro il primo trimestre del 2023, previa approvazione degli azionisti di Poshmark e la soddisfazione di alcune altre condizioni di chiusura consuete.