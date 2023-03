E-Commerce, Freni (Mef): "Studio The European House Ambrosetti-Amazon certifica valore aggiunto"

(Adnkronos) – “Lo studio elaborato da The European House – Ambrosetti in collaborazione con Amazon certifica il valore aggiunto dell’e-commerce all’economia del Paese. Spesso questo strumento viene inteso in contrapposizione al commercio fisico, portando a una distorsione del dibattito. Lo studio evidenzia, invece, come essi siano complementari e come il commercio elettronico porti grandi vantaggi ai negozi fisici che possono sfruttarlo per migliorare la propria offerta e ampliare la platea dei potenziali clienti”. Così Federico Freni, sottosegretario di Stato al Ministero dell’economia e delle finanze, commentando la survey realizzata da The European House Ambrosetti, in collaborazione con Amazon, dal titolo ‘Inflazione e e-commerce: abitudini e percezioni degli italiani’, presentata oggi presso la Sala Zuccari del Senato, a Palazzo Giustiniani, a Roma





