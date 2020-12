In un anno che ha visto le imprese italiane duramente colpite dagli effetti della pandemia, eBay e Confcommercio lanciano un progetto per supportare i piccoli negozianti dei borghi italiani e aiutarli a cogliere le opportunità che il commercio online può offrire. Un’iniziativa che punta non solo a fornire nuovi strumenti alle imprese locali, ma che vuole gettare le basi per pensare a un modello di ‘borgo del futuro’ dove tradizione e innovazione si integrano con successo. eBay, uno dei principali marketplace al mondo, insieme a Confcommercio, la più grande rappresentanza d’impresa in Italia, hanno offerto un corso di 24 ore di formazione a 36 imprese provenienti dai primi tre borghi che hanno già aderito al progetto – Borgo San Lorenzo (Firenze), Sansepolcro (Arezzo) e Norcia-Valnerina (Perugia) – negozi che operano in diverse categorie: dall’artigianato alle eccellenze gastronomiche locali, dall’abbigliamento all’oreficeria.

