È come stare a Venezia, ma tra le vette della Val Brembana

A meno di 30 chilometri da Bergamo, nel cuore della Val Brembana, si trova il borgo incantevole di San Giovanni Bianco, circondato da colline e montagne. Attraversato dai fiumi Brembo ed Enna, offre panorami mozzafiato e un’atmosfera di tranquillità. Il paese ha radici storiche antiche, risalenti ai tempi romani, e la sua ricchezza mineraria ha portato all’aggiunta del “bianco” al suo nome. Durante il Medioevo, San Giovanni Bianco è diventato un importante centro di scambio grazie alla sua posizione sulla Via Mercatorum e alla Via Priula, rimanendo fiorente nonostante le rivalità tra guelfi e ghibellini.

Passeggiando nel centro storico, è possibile ammirare le antiche abitazioni in pietra e i sette romantici ponti che caratterizzano il borgo. In Piazza Zignoni si trova una statua del mercenario Vistallo Zignoni, legato alla chiesa di San Giovanni, che custodisce la Sacra Spina. Tra le attrazioni principali ci sono la Chiesa di San Giovanni Battista, un capolavoro del XVIII secolo, e il Museo dei Tasso e della Storia Postale a Cornello dei Tasso, un borgo medievale accessibile solo a piedi.

Un’altra meta imperdibile è la Casa di Arlecchino nella frazione di Oneta, dedicata al celebre personaggio della Commedia dell’Arte. Per gli amanti della natura, San Giovanni Bianco offre molte opportunità per escursioni, tra cui il Rifugio degli Alpini e il Bosco della Brughiera, ideali per passeggiate immersi nella bellezza naturale. È facilmente raggiungibile in auto da Bergamo o tramite collegamenti bus.