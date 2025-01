È come essere in Europa, ma dall’altra parte del mondo: un viaggio tra mare, foresta e cascate alla scoperta dei ‘nostri’ Caraibi

Per il viaggio invernale del 2024, inizialmente programmato per la Nuova Zelanda, abbiamo optato all’ultimo minuto per un roadtrip tra Martinica e Guadalupa. La decisione è stata influenzata dalla facilità organizzativa delle Antille Francesi, dato che si paga in euro e si può guidare con la patente italiana. Abbiamo prenotato voli con Air France da Milano Malpensa via Parigi, spendendo circa 1.200 euro a testa per un viaggio di andata e ritorno.

Per il trasferimento tra le due isole abbiamo scelto il traghetto “L’express des Iles”, che offre un viaggio pittoresco di oltre quattro ore, sebbene consigliamo di considerare un volo per risparmiare tempo. Abbiamo noleggiato auto su entrambe le isole, essenziali per esplorare, e abbiamo trovato prezzi accessibili per appartamenti con cucina attraverso Booking e Airbnb.

Il clima a fine dicembre è caldo, con temperature tra i 25-29 gradi, e il mare raggiunge i 29 gradi, sebbene i coralli stiano soffrendo per questa temperatura elevata. I costi dei ristoranti e dei supermercati risultano più alti rispetto all’Italia.

Il nostro itinerario è iniziato a Martinica il 22 dicembre, visitando spiagge e facendo trekking. Il 23, dopo una camminata sulla penisola de la Caravelle, abbiamo esplorato diverse spiagge e il Memoriale Cap 110. I giorni seguenti sono stati dedicati a escursioni sulla Montagne Pelée, alla scoperta delle cascate e alla visita di giardini tropicali.

Il 27 dicembre ci siamo trasferiti a Guadalupa, dove abbiamo affrontato un trekking al vulcano La Soufrière e visitato le cascate Chute du Carbet. Dopo aver esplorato spiagge e aree naturali, abbiamo anche goduto di un tour in barca con attrezzatura per snorkelling.

L’ultimo giorno, il 31 dicembre, è stato dedicato al relax e alla riconsegna della nostra auto prima del volo di ritorno. Nonostante qualche inconveniente logistico con il traghetto e il noleggio auto, il viaggio ha offerto esperienze memorabili: paesaggi mozzafiato, avventure all’aperto e un’accogliente cultura locale.