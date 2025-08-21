È Colpa Nostra? La conclusione della saga spagnola su Prime Video

La trilogia di “Culpables” si avvia verso il suo epilogo. Prime Video ha annunciato la data di uscita di “È Colpa Nostra?”, il film originale spagnolo atteso per concludere questa saga ispirata ai best-seller del New York Times di Mercedes Ron, dopo aver pubblicato anche il teaser trailer ufficiale.

Questo film segue il grande successo dei suoi predecessori, “È Colpa Mia?” e “È Colpa Tua?”, rispettivamente entrati nella top 10 in oltre 190 paesi e diventati il film originale internazionale più visto su Prime Video al momento del lancio.

In “È Colpa Nostra?”, la trama ruota attorno al matrimonio di Jenna e Lion, che segna la riunione tra Noah e Nick, avvenuta dopo la loro rottura. Nick fatica a perdonare Noah, creando un muro tra i due. Netflix è ora una figura di spicco nell’impero familiare, mentre Noah inizia la sua carriera. Nonostante la tensione, il loro amore potrebbe superare il rancore passato.

Il cast comprende Nicole Wallace e Gabriel Guevara, che riprendono i loro ruoli di Noah e Nick, insieme a un gruppo di attori tra cui Marta Hazas, Iván Sánchez, e Goya Toledo. Nuovo ingresso è Fran Morcillo, che interpreterà Simon. La regia è di Domingo González, co-autore con Sofía Cuenca, e prodotto da Pokeepsie Films, con Álex de la Iglesia e Carolina Bang come produttori.

“È Colpa Nostra?” verrà rilasciato il 16 ottobre in tutto il mondo. Il teaser trailer del film è stato presentato in un formato video verticale.