è arrivato il DLSS di Windows ‘per tutti’!

Dell’esistenza di Microsoft Automatic Super Resolution si parla sin da febbraio 2022, quando Windows 11 24H2 iniziava a prendere forma tra rumor e annunci ufficiali da parte del colosso di Redmond.

L’attesa per la tecnologia di upscaling integrata nell’OS di Microsoft è finalmente terminata: Auto SR è ufficiale, da non confondere con il chiacchierato strumento Microsoft DirectSR.

Sebbene sussistano importanti limitazioni siano ancora importanti, dal parco titoli all’hardware compatibile, si tratta di una soluzione molto affascinante e che apre le porte a un’alternativa per tantissime persone altrimenti tagliate fuori dagli strumenti attualmente in circolazione.

Auto SR è oggi una soluzione unica nel suo genere perché integrata direttamente nel sistema operativo. La cosa più vicina sono gli upscaler di livello driver come, vale a dire quei sistemi meno raffinati pensati per offrire un upscaling universale senza necessità di implementazione per singolo titolo da parte degli sviluppatori.

Rispetto a questi ultimi, però, Auto SR è alimentato dall’NPU della macchina, quindi utilizza l’IA per migliorare il risultato finale. D’altro canto, questo taglia fuori le CPU prive di processore neurale integrato, da cui deriva la principale limitazione della tecnologia.

Il sistema è compatibile con gli AI PC con Copilot+, dunque potremo attenderci un futuro supporto per i nuovi Ryzen AI 300 e Intel Lunar Lake, sebbene non vi sia ufficialità a riguardo. Allo stato attuale, invece, risultano compatibili solo i processori della famiglia Snapdragon X.

Quanto ai giochi, Auto SR può essere utilizzato in maniera del tutto automatizzata sui seguenti titoli:

BeamNG.drive

Borderlands 3

Control (dx11)

Dark Souls III

God of War

Kingdom Come: Deliverance

Resident Evil 2

Resident Evil 3

Sekiro Shadows Die Twice

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

The Witcher 3

Più in generale, invece, si parla di una compatibilità con i giochi DirectX 11 o 12 basati su piattaforma X64 emulata o Arm64. Al contrario, i giochi x86 esclusivi o basati su Vulkan, OpenGL e DirectX precedenti.