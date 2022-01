Il CCN 2020 area sanità ha previsto l’aumento della retribuzione a partire dal mese di gennaio 2020, nonché il riconoscimento degli arretrati 2016-2018. Gli arretrati stipendiali non percepiti potranno essere richiesti entro 5 anni dalla loro maturazione, è opportuno sollecitare l’Azienda attraverso una diffida anche al fine di interrompere il termine prescrizionale, trascorso il quale la domanda non sarà più proponibile. Giova ricordare che tale richiesta può essere effettuata qualora abbiano i requisisti anche da coloro che sono già andati in pensione.