È ancora ‘Apostolica Sedes Vacans’

A poche ore dall’elezione del nuovo Papa, Leone XIV, l’account social Apostolica Sedes Vacans non è ancora stato aggiornato. Durante la Sede Vacante, gli account @Pontifex vengono temporaneamente sospesi o adattati per indicare la “vacancy”. Questo cambiamento rispecchia la prassi tradizionale della Chiesa Cattolica, che prevede che il trono di San Pietro rimanga privo di un Pontefice durante questo periodo. Tuttavia, tale aggiornamento dovrebbe essere effettuato immediatamente dopo l’elezione del nuovo Papa per riflettere il ritorno alla normalità della vita ecclesiastica.

Fonte: www.adnkronos.com