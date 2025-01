“E allora Soros?”. Cosa ha dichiarato

Giorgia Meloni, durante la conferenza di fine anno, ha difeso Elon Musk e il suo rapporto con gli Stati Uniti, esprimendo fiducia nella relazione con Donald Trump, che potrebbe rivelarsi molto solida. Ha descritto l’emozione provata nel comunicare a una madre il ritorno a casa della figlia, Cecilia Sala, sottolineando la complessità della situazione che ha coinvolto Iran e USA. Meloni ha rimarcato l’importanza del blitz in Florida di Trump, che ha avuto un ruolo chiave nella liberazione della giornalista. Non ha escluso di tornare negli Stati Uniti in occasione dell’Inauguration Day.

La premier ha poi risposto alle preoccupazioni riguardo al ritorno di Trump, spiegando che il presidente americano ha un approccio deciso e non intende attuare annessioni forzate. Riguardo alla situazione in Ucraina, Meloni ha affermato che non ci sarà disimpegno da parte degli USA, sostenendo che abbandonare Kiev sarebbe un errore.

Meloni ha riconosciuto che i dazi rappresentano una problematica, citando il piano di Biden sul protezionismo che ha impatti sugli interessi europei. Ha inoltre chiarito la sua posizione rispetto a Elon Musk, respingendo le notizie riguardanti un presunto accordo da 1,5 miliardi con la sua azienda, SpaceX, affermando di valutare gli investimenti stranieri solo in base all’interesse nazionale, non quelle personali.

Ha paragonato Musk a George Soros, sottolineando che il vero problema sorgerebbe quando influenti personalità usano le loro risorse per finanziare partiti politici, cosa che, secondo lei, Soros ha fatto, ma non Musk. In risposta alle critiche sul potere comunicativo di Musk e sul suo ruolo come proprietario di X, Meloni ha difeso la sua posizione, evidenziando che Musk consente a tutti di esprimere la propria opinione.

Infine, ha parlato della richiesta di Trump di aumentare le spese militari dei paesi NATO, affermando che le questioni devono essere affrontate attraverso il dialogo e che l’UE deve trovare strumenti per una difesa competitiva. Sul fronte della sicurezza informatica, Meloni ha insistito sulla necessità di un’alternativa a Starlink, riconoscendo che Europa e Italia non hanno colmato il divario in questo ambito. Riguardo al ritiro di Elisabetta Belloni, ha espresso rispetto per la diplomatica e ha anticipato che sarà sostituita da Vittorio Rizzi.