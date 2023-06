Dzeko lascia la Serie A e saluta il Fantacalcio: ufficiale al Fenerbahce

Edin Dzeko non è più un attaccante dell’Inter. Il bosniaco è pronto a legarsi al Fenerbahce e, come riportato dal club turco, sta per sbarcare a Istanbul per svolgere le visite mediche con il suo nuovo club. Ecco il comunicato ufficiale del Fenerbahce:

“Informazione: l’attaccante di fama mondiale Edin Dzeko verrà a Istanbul per superare i controlli sanitari e completare le trattative per il trasferimento. Lo rendiamo noto al pubblico. Club sportivo Fenerbahçe”.

Fantacalcio.it per Adnkronos