DYSTINCT: Nuovo Singolo di MORAD e Concerto a Novembre in Italia [Info e Biglietti]

DYSTINCT torna con “RS6”, un nuovo singolo realizzato in collaborazione con il rapper spagnolo Morad, atteso da fan di entrambi gli artisti. Il brano, già anticipato da una performance a sorpresa ad Amsterdam, unisce due talenti della scena marocchina in Europa, mescolando darija, spagnolo e francese. Questa combinazione riflette lo stile distintivo di DYSTINCT, caratterizzato da un linguaggio sonoro che supera i confini e fonde diverse culture, colpendo il cuore delle nuove generazioni.

Dopo il successo di “Ya Baba” con French Montana, DYSTINCT continua la sua evoluzione artistica, mantenendo un focus su un’immagine ambiziosa, urbana e internazionale. “RS6” non è solo un featuring, ma un vero e proprio manifesto che celebra l’idea che la musica non conosce confini e può unire mondi lontani, grazie a una produzione energica e a un immaginario visivo forte.

Il videoclip, girato nel quartiere di Morad a Barcellona, incarna autenticità e radici, mantenendo vivo lo spirito street che ha contribuito al successo di entrambi gli artisti.

Inoltre, DYSTINCT sarà in Italia per un’unica data del Bababa World Tour 2025, il 3 novembre 2025 al Fabrique di Milano, con biglietti disponibili per l’acquisto. Per rimanere aggiornati, è possibile seguire DYSTINCT sui social media.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it