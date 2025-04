DYSTINCT in Concerto a Milano: Data Unica in Italia [Info e Biglietti]

DYSTINCT, uno dei nomi più importanti della scena urban mondiale, sarà in Italia con una data unica del suo Bababa World Tour 2025. L’evento si terrà lunedì 3 novembre al Fabrique di Milano, un’opportunità imperdibile per vivere il repertorio cosmopolita dell’artista belga di origini marocchine, che riesce a unire diverse generazioni, sonorità e culture con uno stile unico.

DYSTINCT ha conquistato il pubblico globale con l’album d’esordio “Mon Voyage” (2021), che ha ottenuto il disco d’oro in una settimana. I brani “Ya Lala”, “Boussa” e “Habiba” hanno ricevuto certificazioni oro e platino, rafforzando la sua presenza nella scena urban europea. Il suo secondo lavoro, “Layali” (2023), ha superato i 500 milioni di streaming e ha incluso collaborazioni con artisti di grande spessore come Naza, MHD e Bryan MG, guadagnando tre dischi d’oro SNEP in Francia.

DYSTINCT ha ricevuto anche riconoscimenti dalla critica: nel 2023 è stato nominato Révélation Belge agli NRJ Music Awards e ha vinto il titolo di Best North African Artist ai Trace Awards. Nel 2024 ha trionfato ai Billboard Arabia Music Awards, dove è stato incoronato Artist of the Year Maghrebi e Top Male Artist Maghrebi. Tra i recenti successi figurano i brani “Wala 5,7,10”, “Salam” e “Spider” con GIMS, che ha superato i 200 milioni di ascolti e ha ottenuto il disco d’oro in Francia. Il 18 aprile è uscito il nuovo singolo “Ya Baba”, collaborando con French Montana, persistere nella sua distintiva fusione di stili e lingue.

I biglietti saranno disponibili da venerdì 2 maggio 2025 alle 10:00.