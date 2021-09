Il James Dyson Award è un premio internazionale di design che, secondo quanto spiegato dall’azienda, “celebra, incoraggia e ispira la prossima generazione di ingegneri del design”.

È aperto agli studenti e ai laureati in Design e Ingegneria, un’opportunità per gli inventori in erba di farsi conoscere: oltre a vincere un premio in denaro, possono magari dare il via alla loro carriera e anche acquisire fiducia in loro stessi. Funziona così: c’è un problema da affrontare e una soluazione elegante e funzionale da trovare. Ecco alcune fra le idee premiate quest’anno.

Italia, Roadfix

Secondo un rapporto pubblicato nel 2020 da Marsh, gli incidenti dovuti alla scarsa manutenzione delle strade sarebbero uno dei costi più alti per le città e secondo i dati della Global Health Security Agenda, le buche sarebbero la loro principale causa. cause di incidenti, soprattutto tra i veicoli più piccoli. La soluzione trovata da Alessio Puleo, Silvana Migliozzi e Luca Grosso del Politecnico di Milano si chiama Roadfix (immagine in cima alla pagina) e ripara i piccoli difetti sulla superficie della strada; inoltre, offre anche spazi pubblicitari per le aziende, che possono posizionare il loro logo sull’apparecchio e sulla buca e in qualche modo sponsorizzare la riverniciatura.

Irlanda, EleSkate

Il pattinaggio di figura è uno sport che combina arte e atletismo: in una competizione la performance viene valutata tecnicamente e artisticamente e i salti costituiscono la maggior parte del punteggio tecnico. E però, nell’allenamento quotidiano non c’è modo di misurare il salto: tutto è lasciato alla valutazione soggettiva. EleSkate è un dispositivo di analisi sportiva che valuta il salto del pattinaggio di figura in base alle sue metriche più importanti: si inserisce sotto lo scarpone e i dati ottenuti vengono visualizzati sull’app dedicata.

Spagna, Pinsoft

Molte persone evitano e temono gli aghi e quindi saltano importanti controlli medici: con la pandemia e l’appello alle vaccinazioni, il problema è ancora più grave. Pinsoft stimola la zona della pelle vicino a quella dove avverrà la puntura: funziona con punte arrotondate, che si contraggono grazie alle molle e si adattano alla superficie della pelle del paziente; quando l’ago viene inserito, fa pressione sulla zona circostante e si ha una sensazione di sollievo, invece che di fastidio.