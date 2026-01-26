Dyson Airwrap, Asciugatura Ioni, StilistaCapelli

🔥 Offerta Amazon

Dyson Airwrap

Dyson Airwrap: lo styler per capelli rivoluzionario

Il Dyson Airwrap è uno styler per capelli innovativo che utilizza la tecnologia Coanda per creare ricci, onde e look lisci senza danni da calore. Questo dispositivo utilizza un flusso d’aria potente per asciugare e styling i capelli, senza la necessità di calore estremo.

Tecnologia avanzata

Il Dyson Airwrap è dotato di un motore digitale Dyson V9 che raggiunge 110.000 giri al minuto, generando un flusso d’aria che può essere controllato con precisione. La tecnologia Coanda migliora il flusso d’aria, attirando e avvolgendo automaticamente i capelli in entrambe le direzioni per creare ricci o onde voluminosi.

Vantaggi pratici

I vantaggi dell’uso del Dyson Airwrap includono:

Styling senza danni da calore : il controllo intelligente del calore misura la temperatura più di 40 volte al secondo, tenendola sotto i 150°C.

: il controllo intelligente del calore misura la temperatura più di 40 volte al secondo, tenendola sotto i 150°C. Asciugatura rapida : il flusso d’aria potente asciuga rapidamente i capelli, preparandoli allo styling.

: il flusso d’aria potente asciuga rapidamente i capelli, preparandoli allo styling. Impostazioni personalizzabili : tre velocità del flusso d’aria e tre precise impostazioni termiche, incluso un getto freddo costante.

: tre velocità del flusso d’aria e tre precise impostazioni termiche, incluso un getto freddo costante. Lezioni di styling nell’app: ispirazioni per lo styling e consigli per perfezionare la tua tecnica dagli esperti di styling Dyson.

Caratteristiche principali

Il Dyson Airwrap ha un design elegante e compatto, con un peso di 600 g e dimensioni di 4,8 x 4,1 x 27,2 cm. dotato di un motore potente e di una tecnologia di controllo del calore avanzata. Inoltre, include diverse accessori, come il cono Airwrap da 40 mm e la spazzola anti-groviglio.

