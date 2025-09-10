Dymatize ISO 100 Proteine Idrolizzate Gourmet Chocolate 932g

22.3 C
Da StraNotizie
🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 47,99€ – 44,99€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Dymatize ISO 100 Hydrolyzed Gourmet Chocolate 932g

Se desideri costruire un fisico definito e muscoloso, sai quanto possa essere difficile bilanciare la sintesi proteica con il controllo calorico. La soluzione? Dymatize ISO 100 Hydrolyzed: una polvere proteica di altissima qualità, perfetta per sostenere i tuoi allenamenti senza compromessi.

Questa formula premium unisce l’isolato proteico di siero di latte idrolizzato e l’isolato proteico di siero di latte. Grazie al processo di idrolisi enzimatica, le proteine sono parzialmente scomposte in catene di aminoacidi, garantendo così un’assimilazione rapida e una digestione facilitata.

ISO 100 Hydrolyzed è ideale non solo dopo i tuoi allenamenti, ma anche prima di affrontare sessioni intense. Con meno di 116 kcal per porzione (se mescolato con acqua) e priva di zuccheri e grassi, rappresenta una scelta intelligente per chi desidera mantenere la linea.

Vantaggi pratici:

  • 25 g di isolato proteico di siero del latte per porzione, ricco di aminoacidi chiave, tra cui 5,6–5,8 g di BCAA e 2,6–2,7 g di L-Leucina.
  • Adatta a diversi stili di vita: senza glutine e adatta per vegetariani, testata per la sicurezza degli atleti da “Informed-Choice”.

Non lasciare che i tuoi obiettivi di fitness siano un sogno irraggiungibile. Scegli Dymatize ISO 100 Hydrolyzed e trasforma il tuo impegno in risultati concreti. È ora di dare al tuo corpo ciò che merita!

