Dybala risponde a Reijnders, 1-1 tra Milan e Roma

Il Milan pareggia 1-1 contro la Roma nel posticipo della 18esima giornata di Serie A. La squadra di casa passa in vantaggio al 16′ con Reijnders, ma i giallorossi rispondono subito al 23′ con Dybala. Il pareggio non soddisfa il Milan, che ora è all’ottavo posto con 27 punti, mentre la Roma si trova al decimo con 20, insieme al Torino.

L’incontro inizia con un’occasione per la Roma al 3′, quando Dybala conclude centralmente ma Maignan para. Al 5′ viene ammonito Koné per un fallo, seguito da una punizione di Reijnders che Svilar blocca in modo non impeccabile. Al 10′, Dovbyk colpisce il palo, mentre al 16′ il Milan segna: Fofana serve Morata, che assist nel limite per Reijnders, il cui tiro potentemente colpisce la traversa e finisce in rete. La Roma risponde al 23’ con una bella azione: Dovbyk serve Dybala che con un tiro al volo pareggia.

Al 32′, il Milan sfiora il raddoppio quando un errore di Angeliño consente a Chukwueze di servire Morata, ma Ndicka salva. Al 39′, Saelemaekers atterra Jimenez senza che l’arbitro fischi. Le proteste di Fonseca gli costano un’ammonizione, e il tecnico viene espulso poco dopo per un secondo cartellino giallo. All’inizio del secondo tempo, ci sono cambi nella Roma con Celik e Pellegrini che sostituiscono Hummels e Koné.

Nei primi minuti della ripresa, la Roma crea pericoli, con Pellegrini che ruba palla e permette a Dovbyk di calciare, ma Maignan para. Al 10′, Bennacer tira e Svilar salva di nuovo, mentre al 12′ Chukwueze va vicino al gol con un sinistro a giro. Infine, Chukwueze deve lasciare il campo per un infortunio, Abraham entra al suo posto.

Negli ultimi minuti, la Roma prova ad aumentare la pressione. Un colpo di testa di Shomurodov finisce sulla traversa, ma viene annullato per fuorigioco. Dybala ha un’occasione da fuori, ma il suo tiro finisce alto. La partita termina con il punteggio di 1-1, tra i fischi dei tifosi rossoneri.