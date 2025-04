Dybala nuovo ambasciatore Laureus: “È un grande onore”

L’attaccante della Roma e campione del mondo con l’Argentina, Paulo Dybala, è stato designato oggi Ambasciatore Laureus. Il calciatore trentunenne ha iniziato il suo nuovo ruolo con una visita al programma Laureus Sport for Good a Roma e parteciperà lunedì alla 25esima edizione dei Laureus World Sports Awards a Madrid.

Dybala ha già conquistato cinque titoli di Serie A con la Juventus e il Mondiale del 2022 con l’Argentina. Attualmente gioca per la Roma e mercoledì ha visitato ‘Calcio Insieme’, un progetto sostenuto dalla Fondazione As Roma che utilizza il calcio per supportare bambini con disabilità intellettive. Durante l’incontro, oltre 30 bambini e ragazzi hanno avuto l’opportunità di conoscere il nuovo Ambasciatore Laureus.

Dybala ha dichiarato: “È un grande onore far parte di Laureus come Ambasciatore. Sono stato ispirato dal fantastico lavoro che svolgono e vedere ‘sport for good’ in azione durante la mia visita a ‘Calcio Insieme’ è stata un’esperienza fantastica. La missione di Laureus, di usare lo sport come strumento di cambiamento sociale, è davvero motivante. Non vedo l’ora di partecipare alla cerimonia di premiazione del 25° anniversario dei Laureus Awards a Madrid, insieme a molte leggende dello sport”.

Alla cerimonia, oltre a Dybala, ci saranno diversi campioni, tra cui la celebre stella dello sport spagnolo Rafael Nadal, rendendo l’evento ancora più speciale.