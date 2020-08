ROMA – Paulo Dybala non ha la minima intenzione di lasciare la Juventus. Per i bianconeri si ripropone il dilemma di mercato della scorsa estate, con Gonzalo Higuain che a un anno dalla scadenza del contratto non sembra disposto a lasciare Torino – ma resta all’orizzonte la possibilità di una risoluzione consensuale – e la “Joya” che intende rimanere, a maggior ragione dopo l’ultima stagione scintillante. “Le notizie riguardanti una possibile partenza di Paulo sono completamente false, stiamo lavorando per il rinnovo contrattuale”, ha dichiarato l’agente di Dybala, Jorge Antun, lasciando intendere che l’argentino prolungherà fino al 2025, per una cifra superiore ai 10 milioni a stagione. Anche Higuain ha parlato: “Sto bene alla Juventus, tornerò ad allenarmi il 24 e vedremo cosa accadrà con il nuovo allenatore. La Mls? Ci vanno molti giocatori, sarebbe bello”. Secondo Sky Sports Uk, la Juventus potrebbe aver trovato un acquirente per Douglas Costa: il Manchester United avrebbe infatti chiesto informazioni sul brasiliano, non riuscendo a imbastire una trattativa con il Borussia Dortmund per Jadon Sancho.





Neymar-Barcellona, pista fredda

È stata anche la giornata della conferenza stampa di Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, che non si è sottratto alle domande di mercato. “Non penso che il Paris Saint-Germain metta in vendita Neymar, ed è normale. Così come noi non vogliamo vendere Ansu Fati, per cui abbiamo ricevuto diverse offerte, è giusto che anche altri club facciano lo stesso. Abbiamo parlato con l’Inter per Lautaro Martinez prima del lockdown ma poi i colloqui si sono interrotti. Parleremo con Koeman per capire la sua visione per il futuro”.

Giornata calda per il Napoli

Il Napoli ha ufficializzato tre prolungamenti contrattuali: Di Lorenzo, Elmas e Mario Rui hanno esteso il loro rapporto con il club azzurro fino al 2025. Gattuso e la società continuano però a lavorare sui nomi degli esterni d’attacco: piace Cengiz Under ma la trattativa con la Roma non è ancora decollata, l’altro obiettivo sul mercato italiano è Jeremie Boga, ma il Sassuolo continua a sparare alto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, si apre una pista estera: quella che porta a Josip Brekalo, classe 1998 del Wolfsburg. In Inghilterra, i media continuano inoltre a riportare del tentativo del Napoli per il difensore brasiliano del Lille Gabriel, che piace all’Arsenal nonostante l’intesa di massima tra gli azzurri e la società transalpina. “Deciderà il calciatore – ha dichiarato il presidente Gerald Lopez – ed è perfettamente consapevole che abbiamo trattative con diverse società”.





David Silva, le prime parole

Dopo tante polemiche, arrivano le prime parole ufficiali di David Silva da giocatore della Real Sociedad, che non ha risposto direttamente all’attacco del d.s. della Lazio Igli Tare: “Voglio mandare un messaggio a tutti i tifosi della Real, sono molto felice di aver firmato per questo grande club. Spero che possiamo fare grandi cose, possiamo vincere titoli e festeggiarli insieme. Ho avuto tante offerte, ho deciso così perché arrivo in un club che sta facendo molto bene con uno stile di gioco che si addice molto bene al mio. La mia famiglia ha avuto un peso specifico in questa decisione”.

Mezza Premier League su Alaba

David Alaba, straordinario jolly difensivo del Bayern Monaco campione di Germania e semifinalista di Champions League, potrebbe lasciare i bavaresi. L’austriaco, che entra nel suo ultimo anno di contratto, avrebbe detto no a una ricca offerta di rinnovo da 15 milioni di euro lordi a stagione: sulle sue tracce ci sarebbero Manchester United, Chelsea e Manchester City.





Gli altri affari

Trattativa chiusa tra il Lens e l’Udinese: Seko Fofana prende la direzione della Francia, al club friulano dovrebbero andare 12 milioni di euro più bonus. La società bianconera ora dovrà valutare gli assalti a Rodrigo De Paul, che piace alla Juventus e ad altre big europee: l’Udinese parte da una valutazione di circa 35 milioni di euro. Ionita è un nuovo centrocampista del Benevento: arriva dal Cagliari, per il club sannita esborso di un milione di euro. Il Benfica ha sondato l’Inter per Joao Mario, la Sampdoria dovrà sfogliare la margherita per Linetty: pervenute le offerte di Schalke 04 ed Eintracht Francoforte oltre all’interessamento del Torino, su indicazione di Marco Giampaolo. Il Cagliari deve risolvere il rebus Nainggolan: il centrocampista, di proprietà dell’Inter, inizierà il lavoro di preparazione agli ordini di Eusebio Di Francesco. I club dovranno cercare un’intesa ma i nerazzurri hanno dato l’ok al belga per allenarsi con i rossoblù.







