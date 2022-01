Paulo Dybala non rinnoverà il contratto in scadenza con la Juventus. Questa l’indiscrezione riportata dagli argentini di TyC Sports, secondo i quali la Joya e il suo entourage avrebbero deciso di non rinnovare l’accordo sul quale si lavora da tempo. Il contratto del numero 10 argentino scade il 30 giugno 2022 e il giocatore non intenderebbe accettare le nuove condizioni per il rinnovo proposte dai dirigenti bianconeri.

Le trattative condotte negli ultimi mesi sembravano destinate a produrre la fumata bianca. Ora, secondo TyC Sports, il quadro è radicalmente cambiato: a Dybala sarebbero state prospettate nuove condizioni relative alla durata e alle cifre dell’accordo. Il 28enne, quindi, avrebbe deciso di non rinnovare il contratto