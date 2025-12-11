8.2 C
Roma
giovedì – 11 Dicembre 2025
Attualità

Dybala chiave per la Roma

Da stranotizie
Dybala chiave per la Roma

La Roma ha bisogno di un cenno di vita e un gol per risollevare la situazione. Dybala è il calciatore che può fare la differenza, nonostante i suoi problemi fisici e la paura di infortunarsi. Il suo contratto scade a giugno e non ci sono intenzioni di rinnovarlo alle stesse cifre. Dybala non vuole andare via e a Roma ci sta bene, ma tutti sperano che stia bene e possa tornare a essere il leader tecnico della squadra.

Il futuro di Dybala è in ballo e gli si chiede di fare uno sforzo in più, a suo rischio, senza alcuna garanzia di futuro. La squadra ha bisogno di lui per risollevare il reparto offensivo che non sta funzionando. Dybala è uno degli attaccanti e non il responsabile dei problemi della squadra, ma è quello che può aiutare di più.

Gasperini ha bisogno di gol e concretezza da Dybala, che sarà schierato titolare nella partita contro il Celtic. Dybala ha regalato serate magiche alla Roma in Coppa e ha segnato importanti gol, ma quest’anno è fermo a un gol su rigore contro il Plzen. L’attacco della Roma è in crisi e non segna, ma Dybala è in buona compagnia, poiché anche altri giocatori offensivi non stanno segnando. Stasera contro il Celtic, Dybala avrà l’opportunità di tornare a segnare e aiutare la sua squadra.

Articolo precedente
Abbonamenti online ItaliaOggi
Articolo successivo
Chiara Ferragni e Giovanni, fine della storia d’amore in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.