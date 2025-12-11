Dybala chiave per la Roma

La Roma ha bisogno di un cenno di vita e un gol per risollevare la situazione. Dybala è il calciatore che può fare la differenza, nonostante i suoi problemi fisici e la paura di infortunarsi. Il suo contratto scade a giugno e non ci sono intenzioni di rinnovarlo alle stesse cifre. Dybala non vuole andare via e a Roma ci sta bene, ma tutti sperano che stia bene e possa tornare a essere il leader tecnico della squadra.

Il futuro di Dybala è in ballo e gli si chiede di fare uno sforzo in più, a suo rischio, senza alcuna garanzia di futuro. La squadra ha bisogno di lui per risollevare il reparto offensivo che non sta funzionando. Dybala è uno degli attaccanti e non il responsabile dei problemi della squadra, ma è quello che può aiutare di più.

Gasperini ha bisogno di gol e concretezza da Dybala, che sarà schierato titolare nella partita contro il Celtic. Dybala ha regalato serate magiche alla Roma in Coppa e ha segnato importanti gol, ma quest’anno è fermo a un gol su rigore contro il Plzen. L’attacco della Roma è in crisi e non segna, ma Dybala è in buona compagnia, poiché anche altri giocatori offensivi non stanno segnando. Stasera contro il Celtic, Dybala avrà l’opportunità di tornare a segnare e aiutare la sua squadra.