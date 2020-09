In Italia è risultato positivo al CoronaVirus uno dei più famosi ex Premier e in USA è capitato ad uno degli attori più pagati al mondo, una tra le persone più seguite su Instagram, Dwayne Johnson. Ieri notte The Rock dal suo profilo Instagram ha annunciato di essere positivo al Covid-19. L’ex wrestler ha poi rivelato che anche la moglie e le sue due figlie hanno contratto il virus. In un lungo video The Rock ha fatto un appello a tutti i suoi fan, ai quali ha chiesto di indossare le mascherine ed essere molto prudenti.

“Io, mia moglie e le mie due adorate ragazze siamo risultati positivi al CoronaVirus. Posso dirvi che questa è una delle cose più impegnative e difficili che abbiamo mai dovuto sopportare come famiglia, e anche per me personalmente. Avrei voluto essere solo io positivo, ma purtroppo è tutta la mia famiglia. Siamo stati colpiti da questa cosa. Però voglio dirvi che stiamo bene adesso, siamo in salute. Però ho alcuni dei miei migliori amici che hanno perso i genitori e molte persone care. Abbiamo preso il CoronaVirus da una famiglia di amici molto vicina a noi, persone di cui ci fidavamo, di cui ci fidiamo ancora e che amiamo. Loro sono desolati, devastati di averci attaccato il Covid, non sanno dove l’hanno preso. Quindi mi sento di consigliarvi di fare molta attenzione. Capisco che vogliate vedere le persone che amate, ma non potete sapere se stanno bene, assicuratevi che siano persone controllate e che abbiano fatto il test.

Dwayne “The Rock” Johnson reveals on Instagram that he, his wife and their 2 daughters have all tested positive for COVID-19:

“I can tell you that this has been one of the most challenging and difficult things we have ever had to endure as a family, and for me personally too,” pic.twitter.com/786lKcPBMk

— Pop Crave (@PopCrave) September 3, 2020