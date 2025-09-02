Dwayne Johnson emozionato alla Mostra del Cinema di Venezia

Dwayne Johnson, conosciuto come “The Rock”, ha vissuto un momento altamente emotivo al Festival di Venezia in occasione della proiezione del film “The Smashing Machine”. Il lungometraggio, diretto da Benny Safdie e co-prodotto da Johnson, racconta la storia drammatica di Mark Kerr, un campione di Arti Marziali Miste. La proiezione ha ricevuto una standing ovation di quindici minuti, un’esperienza che ha commosso Dwayne, portandolo a versare lacrime, un’immagine inaspettata per il suo personaggio pubblico.

Johnson, che è stato spesso criticato per non mettersi in gioco nella sua carriera, ha scelto di affrontare una sfida con questo nuovo ruolo. Grazie alla sua interpretazione, potrebbe essere candidato ai premi dell’industria cinematografica. “The Smashing Machine” esplora la dualità di Mark Kerr: una figura forte nel ring, ma fragile nella vita privata e nella sua relazione con la moglie, interpretata da Emily Blunt.

Durante una conferenza stampa, Johnson ha condiviso le sue riflessioni, dicendo di aver sentito la necessità di esplorare lati più profondi e complessi della sua persona. Ha sottolineato che il film non è solo una storia di vittorie e sconfitte, ma anche una narrazione sull’ansia da prestazione e sull’amore che Kerr provava per il suo sport. Il film, che arriverà nelle sale italiane, offre uno spaccato della vita di un uomo che ha affrontato sfide estreme, compresi problemi di dipendenza, mettendo in luce la sua vulnerabilità.