9.5 C
Roma
lunedì – 26 Gennaio 2026
Musica

Dutch Nazari in concerto in Italia

Da stranotizie
Dutch Nazari in concerto in Italia

Dutch Nazari torna dal vivo in primavera con nuovi appuntamenti che riporteranno sui palchi il nuovo album “Guarda le luci amore mio”, dopo le date dello scorso autunno che hanno registrato sold out a Milano, Torino, Roma e Bologna. A partire da marzo, l’artista proseguirà così il percorso del suo ultimo lavoro discografico, con una scrittura che fonde canzone d’autore e attitudine rap, intrecciando critica sociale, ironia e lirismo. A Cesena, il cantautore farà tappa venerdì 3 aprile allo Spazio Marte e con lui sul palco ci saranno Sicket, che con Nazari ha prodotto il nuovo disco, Marco Campanale e Luigi Ferrara. I biglietti per l’evento costano 23 euro.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Astroturismo: il cielo come leva
Articolo successivo
Blockchain per comunità montane
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.