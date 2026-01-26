Dutch Nazari in concerto in Italia

Dutch Nazari torna dal vivo in primavera con nuovi appuntamenti che riporteranno sui palchi il nuovo album “Guarda le luci amore mio”, dopo le date dello scorso autunno che hanno registrato sold out a Milano, Torino, Roma e Bologna. A partire da marzo, l’artista proseguirà così il percorso del suo ultimo lavoro discografico, con una scrittura che fonde canzone d’autore e attitudine rap, intrecciando critica sociale, ironia e lirismo. A Cesena, il cantautore farà tappa venerdì 3 aprile allo Spazio Marte e con lui sul palco ci saranno Sicket, che con Nazari ha prodotto il nuovo disco, Marco Campanale e Luigi Ferrara. I biglietti per l’evento costano 23 euro.

