d’Urso e le trattative con Ballando, le tre opzioni: “Cosa vuole Barbara”

Il mese scorso Barbara d’Urso su Instagram ha parlato di un incontro segreto di lavoro e pochi giorni dopo Davide Maggio ha rivelato che la conduttrice ha visto Milly Carlucci per un pranzo. La presentatrice Rai infatti vorrebbe la collega come concorrente di Ballando con le Stelle e ci sarebbero delle trattative in corso. Adesso Davide Maggio ha spiegato come stanno le cose. Pare che Carmelita punti alla giuria, mentre Carlucci la vorrebbe in pista (dove se la caverebbe benissimo), ma alla fine la regina delle buste choc potrebbe anche fare la ballerina per una notte.

“Milly la vorrebbe come concorrente. Barbara vorrebbe sedere in giuria. Ballando con le Stelle, quest’anno, potrebbe avere in pista la reietta Barbara D’urso che su quella pista ci starebbe benissimo. Se il dialogo tra le due conduttrici prosegue (vi abbiamo parlato, proprio pochi giorni fa, di un pranzo tra Carlucci e D’urso a Roma), l’unica strada al momento percorribile sembra quella, con molto meno appeal, dell’ospitata danzereccia per una notte. Ma nemmeno in questo caso, sembra che ci sia un punto d’incontro. È vero, passare da una conduzione importante ad una partecipazione come concorrente rappresenta senza ombra di dubbio una diminutio, ma la D’urso potrebbe ben chiedere come contropartita un ruolo in giuria nello show primaverile della Carlucci”.

Barbara d’Urso in giuria? L’opinione di Selvaggia Lucarelli.

Di un possibile arrivo di Barbara nella giuria di Ballando si è parlato anche un anno fa e Selvaggia Lucarelli si è dimostrata favorevole a questa ipotesi: “Ho letto di tutto, ma non avrei nulla in contrario se partecipasse. Credo persino che la sua presenza sarebbe molto funzionale al programma, ma sono in alcuni ruoli prestabiliti. Ballando con le Stelle, al contrario di quel che si possa pensare non è una passeggiata. Bisogna fare un grandissimo gioco di sottrazione per esaltare concorrenti e dinamiche“.