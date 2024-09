Durov Arrestato: Telegram Dominante nelle Classifiche di Download

A poche ore dalla pubblicazione dei pesantissimi capi d’accusa per cui è detenuto Pavel Durov, emerge un dato piuttosto interessante. Nonostante l’app di messaggistica sia stata accusata di essere un focolaio per la vendita di droga, distribuzione di materiale pedopornografico e riciclaggio, subito dopo l’arresto del CEO i download sono schizzati.

In particolare, nonostante le accuse, la piattaforma di messaggistica istantanea (che vanta già 900 milioni di utenti) ha registrato un importante incremento dei download dopo l’arresto di Durov, al punto che ha raggiunto il secondo posto nella classifica delle applicazioni più scaricate su App Store negli Stati Uniti. Sul Play Store invece figura al nono posto tra le app gratuite con più download.

I motivi di questo boom potrebbero essere molteplici: secondo molti, l’esposizione mediatica di Telegram potrebbe aver spinto molte persone ad utilizzarla. Altri invece, che magari in precedenza l’avevano cancellata, potrebbero essere stati spinti a reinstallarla per provare le sue funzionalità come le chat segrete, i media che si autodistruggono, la possibilità di nascondere l’indirizzo IP ed altro. Dietro questo boom di download potrebbe anche esserci un supporto indiretto delle persone a Durov: come risposta alle accuse mosse dalle autorità francesi, molti potrebbero aver deciso di scaricarla per mostrare di essere dalla parte dell’imprenditore russo.