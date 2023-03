DUROFIT Leggins Donna Push up Leggings Sportivi Vita Alta Anticellulite Pantaloni Palestra per Fitness Yoga Pant

Dal marchio

Rimani sportivo e chic insieme :))

Il nostro marchio DUROFIT si concentra principalmente sull’abbigliamento sportivo, come leggings e pantaloncini da donna, top corti sportivi, cinture in vita, gilet da sauna, ecc. Che tu stia facendo yoga, correndo o allenandoti in palestra, abbiamo l’abbigliamento sportivo perfetto per tutti i tuoi allenamenti. Concentrati sul tuo allenamento con l’abbigliamento sportivo DUROFIT senza distrazioni.

Abbigliamento Sportivo DUROFIT

1. Come iniziamo:

Ci auguriamo di fornire alle persone prodotti che tengano conto dello sport, del comfort e del design della moda e incoraggino più persone a fare esercizio fisico e diventare più sane e più belle insieme. DUROFIT Online rende più facile connettersi con te in tutto il mondo.

2. Che tipo di qualità dei prodotti DUROFIT?

I prodotti DUROFIT utilizzano tessuti di alta qualità. Essendo la serie principale di prodotti DUROFIT, i nostri leggings sportivi sono generalmente realizzati con tessuti misti poliestere + spandex. Il tessuto è progettato per elasticità e durata.

➺「Design raffinato」 Combinando una vestibilità a vita alta, una struttura di supporto e contorni senza cuciture, sono costruiti per garantire sicurezza e supporto per un allenamento, con uno stile aggiuntivo per una buona vestibilità.

90% Nylon, 10% Elastan

Sportivi

➺「Anca a forma di pesca」 Caratterizzata da design crepe all’anca, combinato con una cintura allungata che solleva il calcio e garantisce un soggiorno. Indossa questi leggings e vedrai la differenza: un lato più rotondo e vivace con un fascino affascinante.

➺「Materiale morbido」 Miscelato con 90% nylon e 10% elastan, che è super elastico e delicato sulla pelle e ti dà una vestibilità perfetta. Il tessuto aderente offre il controllo medio a 360 ° su pancia, vita e schiena.

➺「Pancia compatta」 La cintura potente e di supporto copre la pancia inferiore, appiattisce lo stomaco, nasconde le parti superiori dei muffin e assicura che tutto rimanga in posizione.➺「Creato per lo sport」 Questo legging da palestra si muove con te senza affollarsi, pizzicare o tirare per un allenamento yoga immerso nel comfort. Prova il comfort di una cintura senza affondare.

