Duro attacco di un ex gieffino a Shaila e Lorenzo: “Che degrado!”

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, noti per i loro comportamenti sopra le righe al Grande Fratello, hanno subito critiche da diversi coinquilini e anche da un ex concorrente, Sergio D’Ottavi, che ha espresso un duro attacco nei loro confronti. Ospite a 361 Lounge, Sergio ha commentato la recente e violenta litigata tra Lorenzo e Shaila, che ha portato Lorenzo a chiudersi in bagno e colpire il muro. D’Ottavi ha descritto il comportamento di Spolverato come una manifesta “mancanza di educazione, degrado e ignoranza”, sottolineando come Lorenzo si tolga anche il microfono in segno di protesta. Ha definito la lite tra i due come esibizionismo e ha utilizzato un linguaggio forte per esprimere il suo disappunto, parlando di povertà d’animo e di maleducazione. Sebbene criticasse soprattutto Lorenzo, ha anche notato che Shaila pare più una reazione del suo compagno piuttosto che un comportamento autonomo. Marina La Rosa ha commentato sui social che Shaila potrebbe essere paragonata a chi vende verdura in piazza, sottolineando che tali venditori mostrano maggiore stile rispetto a lei.

In risposta al commento di Sergio, Greta Rossetti ha offerto una visione più moderata, dicendo che la coppia sembra non andare d’accordo a causa dei loro caratteri simili, senza nessuno dei due che riesca a calmare l’altro. Ha notato che entrambi superano i limiti, ignari di essere in un contesto che richiede maggiore controllo.