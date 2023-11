Duro attacco di Greta ad Angelica: “Gatta morta lascia stare Mirko!”

Due settimane fa Beatrice Luzzi ha dato della gatta morta ad Angelica Baraldi e ieri notte lo stesso nomignolo è stato usato anche da Greta Rossetti, che ha sferrato un duro attacco su Instagram all’inquilina del GF. La (ex?) fidanzata di Mirko Brunetti ha pubblicato una storia al vetriolo: “Croccantini per le gatte morte ne abbiamo?!“. I follower dell’ex tentatrice si sono chiesti se la frecciatina fosse per Angelica e con dei video molto chiari Greta ha tolto ogni dubbio. A far scattare la rabbia della Rossetti è stato un ballo sensuale tra Angelica e Mirko.

Il duro attacco di Greta contro Angelica.