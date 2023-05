Durigon: "Agenzie per il lavoro strumento fondamentale"

“Le agenzie per il lavoro sono uno strumento fondamentale per fornire supporto ai deficit dei centri per l’impiego, perché il matching tra domanda e offerta oggi deve essere puntuale. Siamo in continua trasformazione e il Governo ha messo a punto misure puntuali, proprio oggi entra in vigore un il nuovo decreto Lavoro che si basa su tre punti fondamentali: dare sostegno al reddito, per sopperire all’innalzamento dell’inflazione”. Così a Venezia, in occasione del convegno ‘Lavoro, fabbrica di valori: percorsi per il tempo nuovo’, organizzato da Umana, è intervenuto Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro.

Durigon ha aggiunto che “è stata inoltre fatta una rivisitazione al reddito di cittadinanza inserendo un assegno per l’inclusione creando, così, una scissione ben precisa tra soggetti poveri e soggetti che invece meritano incentivi per la formazione. Infine abbiamo affidato alla contrattazione collettiva le causali dei contratti a termine, ogni settore ha causali diverse che non si possono imporre”.