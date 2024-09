Duri attacchi a Fedez, che abbandona Pomeriggio 5: “Cose agghiaccianti”

Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha affrontato il tema dei diss per interposta persona fra i rapper Tony Effe e Fedez, evidenziando i toni volgari e sessisti dei loro brani. In studio, è stata duramente criticata la scelta di esprimere frasi di machismo e volgarità attraverso la musica. La Merlino ha descritto il contenuto delle canzoni come “agghiacciante” e ha denunciato la messa in mezzo di Chiara Ferragni e dei bambini, considerandoli delle vittime in questo contesto di eccessiva violenza verbale. Ha sottolineato come il linguaggio usato nei diss riduca le donne a semplici oggetti e abbia avuto un impatto particolarmente negativo su chi lo ascolta.

Le reazioni a queste polemiche non sono mancate. Michel Dessì ha tentato di contattare Fedez, il quale ha rifiutato di rispondere, suscitando commenti critici, tra cui quello di Stefania Orlando che ha sostenuto che Fedez dovrebbe nascondersi dopo le sue dichiarazioni. Orlando ha anche notato l’elemento di misoginia esistente nei testi dei rapper, evidenziando come inizialmente avesse difeso Fedez, quando sembrava impegnato a proteggere Chiara su vicende pubbliche.

Davide Maggio ha rincarato la dose, accusando Fedez di sfruttare la moglie a scopi personali e promozionali, esprimendo disappunto per l’immagine che il rapper trasmette. Ha definito la situazione una “presa in giro totale”. Cesara Buonamici ha poi aderito alle critiche, suggerendo che le relazioni di Fedez siano in gran parte costruite per ottenere visibilità, insinuando che la sua storia d’amore con Chiara fosse strategica e non autentica.

La discussione ha sollevato anche domande sulla visibilità e sul comportamento di Fedez e Tony, con toni di disapprovazione per come entrambe le figure musicali abbiano cercato di guadagnare attenzione attraverso polemiche e diss. La comunità social ha partecipato attivamente, con utenti come “Angie” che ironizzavano sulla situazione di Fedez, e altri come “NAGINI” che hanno aperto un dibattito sulla vera vittima di questa storia, suggerendo che Fedez stesso lo sia, in un contesto di attacchi fragorosi e mediatici.