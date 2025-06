Durex Nude Sensation: Sicurezza nei Rapporti Giovani

L’educazione ai rapporti affettivi tra i giovani è un tema rilevante, come evidenziato dall’Osservatorio Giovani e Sessualità 2024 di Durex e Skuola.net. Un giovane su quattro non usa il preservativo, considerandolo un ostacolo al piacere. Anche tra gli adulti, un terzo non lo utilizza per la stessa ragione, secondo la Durex Global Sex Survey di luglio 2024. Per affrontare questa lacuna, è fondamentale comunicare e ascoltare le nuove generazioni. In risposta, Durex ha lanciato a Milano Nude Sensation, un preservativo in nitrile ultra-sottile che intensifica la connessione durante i rapporti.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: www.youtube.com