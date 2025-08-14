Durata vita lavorativa in Italia: un confronto europeo utile

La durata media della vita lavorativa in Italia è tra le più basse d’Europa, superata solo dalla Romania. Questo è quanto emerge da un’indagine condotta da CNA Area Studi e Ricerche, intitolata “Demografia, occupazione e previdenza – L’Italia nel contesto europeo”.

Secondo i dati, la vita lavorativa media in Italia si attesta a 32,8 anni. Al contrario, i Paesi più virtuosi sono l’Olanda, con 43,8 anni, seguita da Svezia (43 anni) e Danimarca (42,5 anni). La media nella UE dei ventisette Paesi è di 37,2 anni. Guardando ad altre nazioni simili per dimensione, la Germania raggiunge i 40 anni, la Francia si mantiene in linea con la media, a 37,2 anni, mentre la Spagna si posiziona un po’ più in basso, a 36,5 anni.

Un ulteriore aspetto di preoccupazione è rappresentato dalla bassa percentuale di giovani lavoratori. Nel 2024, solo il 4,7% dei posti di lavoro in Italia era occupato da giovani di età compresa tra 15 e 24 anni, rispetto al 10,1% della Germania, al 9,1% della Francia e al 6% della Spagna. Questa situazione non è sostenibile per il sistema previdenziale e può portare a una crisi del sistema produttivo, a causa della mancanza di ricambio generazionale.

Per invertire questa tendenza, sarà fondamentale valorizzare le micro e piccole imprese. Queste realtà, in particolare quelle con meno di dieci dipendenti, rappresentano un’opportunità significativa per l’inserimento e la crescita professionale dei giovani. Nelle microimprese italiane, infatti, il 22,4% dei dipendenti ha meno di trent’anni.