Durata, modalità di richiesta e importo: tutto quello che devi sapere

Nel 2025, il bonus sociale bollette verrà mantenuto per le famiglie in difficoltà economiche o fisiche, con agevolazioni su elettricità, gas e acqua, ma i requisiti ISEE saranno aggiornati. Il bonus ha una validità di 12 mesi e le agevolazioni variano in base alla composizione familiare e ai consumi. Oltre al bonus standard, è previsto un bonus gas stagionale e un bonus idrico, con importi differenziati a seconda di vari parametri.

Per accedere al bonus sociale nel 2025, le famiglie devono presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere il certificato ISEE. I requisiti per ottenere il bonus sociale sono: un ISEE massimo di 9.530 euro per famiglie con meno di quattro figli a carico e un ISEE massimo di 20.000 euro per famiglie con quattro o più figli. Le famiglie con un ISEE compreso tra 9.530 e 15.000 euro possono ottenere un bonus pari all’80% dell’importo totale, secondo le indicazioni di Arera.

Il bonus sociale, valido per 12 mesi, offre riduzioni sui costi di elettricità, gas e acqua, calcolate in base al consumo medio e alla struttura del nucleo familiare. Per l’energia elettrica, il bonus si applica automaticamente in bolletta alle famiglie che soddisfano i requisiti ISEE, sulla base di una compensazione fissa che varia a seconda del numero di membri.

Nel 2024 è stato introdotto un supporto extra per il primo trimestre, ma questa misura non sarà riproposta nel 2025. Gli importi del bonus, definiti in base al disagio economico e alla composizione familiare, sono i seguenti: 113,46 euro annui per famiglie con 1-2 membri; 146,40 euro per nuclei di 3 persone; 161,04 euro per famiglie con 4 o più componenti. Il bonus gas varia a seconda della stagione, con importi maggiori nei mesi invernali a causa dell’uso del riscaldamento. Per i nuclei fino a 4 persone, il beneficio parte da circa 11,04 euro per uso di acqua calda e cottura, fino a 64,64 euro nelle zone più fredde. Per famiglie con più di 4 componenti, l’importo inizia da 15,64 euro, raggiungendo un massimo di 61,64 euro.

Il bonus idrico copre 18,25 metri cubi d’acqua all’anno per ogni membro della famiglia, pari a 50 litri al giorno per persona, variando in base alle tariffe locali per acquedotto, fognatura e depurazione.