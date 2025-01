Durante l’ultimo controllo… Carolyn Smith a Verissimo fa un’importante rivelazione sulla malattia

Carolyn Smith, storica giurata di Ballando con le Stelle, ha condiviso la sua difficile battaglia contro il tumore e l’impatto emotivo della perdita del suo cane nel 2024, anno che ha definito il peggiore della sua vita. Ospite di Verissimo, Carolyn ha descritto come la sua lotta col cancro duri da un decennio, sottolineando l’importanza di prendersi cura di sé stessa. Ha rivelato di aver dedicato un mese a casa per affrontare le sue cure, esprimendo la frustrazione di dover rimanere inattiva. Ogni tre settimane si sottopone a trattamenti di chemioterapia, con analisi del sangue costantemente monitorate. Il 2024 è stato particolarmente difficile, accentuato dalla perdita del suo amato cane, con cui condivideva un legame speciale in relazione alla sua malattia.

Un aspetto cruciale della vita di Carolyn è il legame con sua madre, che continua a influenzarla nonostante non sia più presente fisicamente. Carolyn considera sua madre il suo “faro” e sente la sua energia nei momenti di sfida. Prima di andarsene, sua madre le ha promesso di rimanere accanto a lei, fornendole una fonte di forza per affrontare le difficoltà.

Durante l’intervista, Carolyn ha anche menzionato una recente preoccupazione medica. Dopo un controllo, è emerso un piccolo linfonodo al polmone, che sebbene non sia grave, richiede monitoraggio. Questa notizia ha suscitato in lei spavento per l’incertezza legata alla salute, ma ha dimostrato una grande determinazione e un atteggiamento positivo nel continuare il suo percorso di cura, incarnando un esempio di resilienza e speranza.