DURANTE la pandemia del nuovo coronavirus c’è chi ha alzato un po’ troppo il gomito. A riferirlo è uno studio della think thank statunitense Rand Corporation, pubblicato sulla rivista Jama Network Open, secondo cui nel periodo del lockdown gli americani, soprattutto le donne, hanno aumentato drasticamente il consumo di alcolici. Un aumento, spiegano i ricercatori, che può avere importanti conseguenze negative sulla salute, sia fisica che mentale.

l’Italia non è stata da meno. A parlarcene è stato Emanuele Scafato, direttore dell’Osservatorio Nazionale Alcol e Direttore del centro dell’Organizzazione mondiale della Sanità per la Ricerca e la Promozione della Salute sull’Alcol e le problematiche Alcolcorrelate, secondo cui anche nel nostro Paese il consumo di alcol durante la pandemia è aumentato notevolmente, non solo per le condizioni di stress e ansia dovute al lockdown, ma anche per le fake news che sono circolate in quel periodo e una gestione inadeguata di chi soffre di un disturbo da uso di alcol.

L’alcol e gli effetti della pandemia

Nel nuovo studio, i ricercatori hanno coinvolto 1.540 adulti americani, membri del Rand American Life Panel, un panel rappresentativo a livello nazionale di 6mila persone che vengono regolarmente intervistate su internet. In questo caso, ai partecipanti è stato chiesto di compilare un sondaggio riguardo le loro abitudini sul consumo di bevande alcoliche durante la primavera scorsa, ovvero nei primi mesi del lockdown. Confrontando le informazioni con quelle relative all’anno precedente (primavera 2019), i ricercatori hanno scoperto che il consumo di alcolici è aumentato del 19% tra tutti partecipanti di età compresa tra 30 e 59 anni, e in particolare del 17% tra le donne e del 14% tra gli over 30, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per le donne, inoltre, è stato osservato un aumento degli episodi di forti bevute (ovvero il consumo di quattro o più drink in un paio d’ore) di ben il 41%. “Questi sono alcuni dei primi dati basati su sondaggi che mostrano quanto il consumo di bevande alcoliche è aumentato durante la pandemia”, ha spiegato Michael Pollard, autore dello studio. “Il consumo di alcol può avere significative conseguenze negative sulla salute, quindi il nostro studio evidenzia un altro modo con cui la pandemia può influenzare la salute fisica e mentale delle persone”.

L’alcol nel lockdown

Una situazione molto simile è stata osservata anche in Italia, dove il consumo di bevande alcoliche durante la pandemia è aumentato significativamente. “In Italia, appena è cominciato il lockdown, c’è stato un fenomeno piuttosto discutibile”, commenta Scafato. “Le associazioni di categoria della produzione, in particolare quelle enologiche, avevano diffuso una fake news secondo la quale l’alcol avrebbe potuto disinfettare e quindi contrastare il coronavirus.

Addirittura una cantina di grappa aveva proposto la commercializzazione di una grappa spray per poterla spruzzare direttamente in gola e disinfettare il cavo orale, cosa assolutamente da evitare”. Successivamente, c’è stato un boom di acquisti di alcolici, soprattutto i supercacolici, inizialmente nei negozi e poi anche sui canali di vendita online, che in quel periodo hanno registrato un incremento del 250%. Con questa estrema facilità di acquisto, “molti si sono sentiti abilitati a comportamenti che normalmente non avrebbe adottato”, commenta Scafato.

L’ alcol, il “farmaco” per rilassarsi

Per contrastare l’isolamento sociale, molte persone si sono tenute in contatto attraverso le video chat e i social network, in cui ci si teneva compagnia bevendo tra amici. Una convivialità che serviva anche a tenere lontana la depressione. “Molti hanno trovato nell’alcol il “farmaco” per rilassarsi e per allontanarsi da una realtà che non volevano vivere”, commenta Scafato. “Tante persone che hanno sofferto e soffrono di depressione hanno trovato in questo tipo di eventi sociali sul social network una valvola di sfogo, che però, in assenza di controllo è potuta sfociare in fenomeni di intossicazione e ubriacatura”, spiega l’esperto.

Le persone che avevano già problemi alcol-correlati, invece, sono peggiorate durante la pandemia perché non avendo accesso ai servizi, non hanno potuto ricevere il supporto di cui necessitavano. Inoltre, “tutte le persone che avevano a che fare con altre dipendenze, come quelle da sostanza, non avendo il canale preferenziale dello spacciatore, si sono rivolti all’alcol”, spiega Scafato. Nel corso del lockdown, prosegue l’esperto, in molte nazioni, compresa l’Italia, non è stata vietata la vendita di alcolici. “L’alcol diminuisce le difese immunitarie e, soprattuto, predispone alle infezioni virali, aumentando quindi il rischio di contrarre il coronavirus. Rientra, quindi, tra quelle sostanze che andrebbero fortemente regolamentate durante la pandemia e attualemente molte nazioni hanno già adottato questi divieti di vendita e somministrazione di bevande alcoliche”, conclude Scafato. “Oggi come oggi quello di cui avremmo bisogno è la preparazione del sistema a una eventuale e ulteriore ondata, con servizi pronti, dotati di sistemi digitali di consulenza e di supporto, con linee verdi, telefoni verdi e video chat, per non abbandonare completamente chi ha bisogno”.