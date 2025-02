Durante il provino ho visto persone gioire

Ospite del podcast Bsmt, lo chef Carlo Cracco ha condiviso la sua storia, dalla gavetta fino alla conquista delle stelle Michelin, passando per il suo ruolo di giudice a MasterChef. Cracco ha rivelato che la sua partecipazione al programma è avvenuta quasi per caso, spinto dalla moglie Rosa e inizialmente senza entusiasmo. Dopo un audizione in cui tentò di presentarsi in modo scontroso per essere scartato, venne invece selezionato, iniziando così la sua avventura come giudice dalla prima alla sesta edizione insieme a Bruno Barbieri e Joe Bastianich.

Durante l’intervista, ha parlato del suo addio a MasterChef, spiegando che non era mai interessato allo spettacolo ma piuttosto a far emergere talenti. La sua crescente popolarità ha, però, avuto un impatto significativo sulla sua carriera. Con l’apertura di un nuovo ristorante in Galleria a Milano, Cracco ha sentito il bisogno di lasciare la televisione per tornare a dedicarsi alla sua vera passione, ovvero la cucina. Nonostante apprezzi la televisione, ha sottolineato che l’approccio di intrattenimento non riflette il vero lavoro in cucina, dove le dinamiche sono molto diverse e richiedono un approccio più serio.

Cracco ha constatato che la scelta di allontanarsi dal programma è stata positiva, permettendogli di concentrarsi su ciò che ama di più. Ha concluso affermando che, mentre gli spettacoli possono sembrare una rappresentazione della cucina, la realtà è molto diversa, con momenti di tensione da gestire e il desiderio di aiutare e valorizzare i collaboratori.