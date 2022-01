Soleil Sorge ha gettato un’ombra sulla storia d’amore di Delia Duran e Alex Belli rivelando l’esistenza di un segreto che le avrebbe confessato il ‘Man’. Ieri sera in puntata Alfonso Signorini ha chiesto alla gieffina se le andasse di parlare di questa confessione, ma lei risposto di voler tutelare il suo amico artistico. Questo segreto sta facendo parlare anche all’interno della casa di Cinecittà e così Miriana e Manila durante la notte hanno chiesto alla Duran cosa Alex avrebbe raccontato a Soleil. La nuova arrivata però ha detto che lei e il marito non stanno nascondendo nulla.

“Lui non voleva proprio che io entrassi, ma adesso penso a me stessa. Faccio quello che voglio. Volevo fare il GF per capire più cose e poi confrontarmi con lei, che è palese che è innamorata di mio marito. Caro il mio Alex, Soleil è l’unica che ti difende? Tu sei pazzo, tu pensi soltanto a te stesso allora. Miri lui quando è uscito da qui voleva resettare tutto e far finta di nulla. In più pretendeva di parlare della sua Soleil e fare i Twitter. Ciccio mio non è così che si fa. Invece di recuperare i punti li perde e svaniscono i nostri tre anni. Però non so nemmeno se vuole più recuperare il nostro amore. Adesso però sono io che devo comprendere se voglio chiudere definitivamente, mi prendo del tempo. Adesso Sole dice che ha un segreto su me e Alex. Ma quale segreto? Lui in tre anni non mi ha mai tradito. Non è vero che eravamo in crisi o che abbiamo rapporti strani come fa intendere. – si legge su Biccy. it – Anzi, è stato qui che mi ha tradita. Prima del GF Vip eravamo insieme h 24. Quindi quel suo segreto è fuori luogo, non è vero sicuramente”.

Soleil Sorge e le insinuazioni sul segreto di Delia Duran e Alex.

Mentre parlava con Nathaly Caldonazzo, Soleil ha fatto delle strane allusioni su Delia, che potrebbero avere a che fare con quello che le ha confidato Alex: “Lei dice che non ha mai baciato altri uomini in questi 3 anni? Sono st***zate Nathaly. Come faccio a saperlo? Non sono io a dover smascherare nessuno, ma fidati se ti dico che sono bugie. Magari non ha mai tradito Alex nel senso stretto del termine. Però fidati che quello che dice qui dentro non è vero e lo so per certo“.

Non vorrei rovinare la festa a Soleil, ma credo che Delia abbia già raccontato questo segreto di Pulcinella quando ha detto che lei e il compagno “amano la condivisione”.

Sole ha appena detto a Nathaly che Alex e Delia sono una coppia aperta e che quindi è assurdo che Delia faccia sta parte dell’addolorata. Lo abbiamo detto tutti: che cavolo vuole Delia se ha detto lei stessa che fanno robe a 3???#GFVIP — Greta 🌺 (@wilmington_girl) January 18, 2022

Eh vedete? Soleil si basa su ciò che sa della relazione aperta, e Nathaly si basa su una coppia chiusa che chiusa non è.

Delia non viene proprio considerata come parte attiva del copione.#Gfvip — Gabriella (@VannaiolaGabry) January 18, 2022