DURAN DURAN: Tre imperdibili concerti estivi in Italia [Info e biglietti]

A 40 anni dalla loro storica esibizione al Festival di Sanremo con “The Wild Boys”, i leggendari Duran Duran tornano in Italia con tre concerti in location iconiche: Roma (Circo Massimo), Bari (Fiera del Levante) e Milano (Ippodromo Snai San Siro – I-Days). Questo mini-tour italiano promette emozioni indimenticabili e dimostra la capacità della band britannica di unire generazioni di fan. Inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2022, i Duran Duran sono una delle formazioni più influenti e longeve della musica, con oltre 100 milioni di dischi venduti e 18 singoli nelle classifiche statunitensi. La loro carriera si estende per quattro decenni, con successi che hanno conquistato le classifiche mondiali, inclusa quella italiana, dove hanno riaffermato la loro popolarità con l’ultimo album.

Nati a Birmingham nel 1978, i Duran Duran sono noti per la loro fusione di musica, moda e tecnologia, innovando la cultura pop con brani iconici come “Hungry Like the Wolf”, “Ordinary World” e “Rio”. Inoltre, la band ha collaborato con artisti di alto profilo, creando il tema di James Bond “A View to a Kill”, che è l’unico brano della saga a raggiungere la vetta delle classifiche mondiali.

I biglietti per i concerti saranno disponibili dalle ore 10:00 del 24 gennaio 2025. Le date dei concerti sono: 15 e 16 giugno 2025 a Roma, 18 giugno 2025 a Bari e 20 giugno 2025 a Milano.