Duracell Batterie Plus AA (pacco da 12) Alcalina 1,5V – Fino al 100% di durata extra – Affidabilità per dispositivi quotidiani – 0% plastica nel pacco – 10 anni di conservazione – LR6 MN1500

13,59€ - 10,49€

(as of Jul 16, 2024 00:10:54 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

PRESTAZIONI IDEALI: questa batteria Duracell AA è ideale per alimentare tutti i dispositivi che usi quotidianamente, offrendoti fino al 100% di durata in più*

CHIUSURA SUPERIORE IN NYLON: aiuta a prevenire le fuoriuscite dalle nostre batterie AA

CONFEZIONE SOSTENIBILE: la confezione contiene lo 0% di plastica ed è riciclabile al 100%

DURATA: la nostra tecnologia preserva l’energia delle batterie non ancora usate fino a 10 anni nella loro confezione originale**

AFFIDABILITÀ: nel 1969 Duracell partecipa alla missione Apollo 11 e diventa la prima batteria ad andare sulla luna

*Prestazioni di durata vs. la durata minima media nel test 2021 IEC su AA con l’utilizzo di una fotocamera digitale. I risultati possono variare a seconda del dispositivo e del tipo di utilizzo **a temperatura ambiente