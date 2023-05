Duplice omicidio Foggia, video vittime inviato a un contatto dopo i delitti

Dopo la strage avrebbe ripreso le vittime con il telefonino inviando subito il video ad alcuni contatti. Sarebbe questo il gesto raccapricciante dell’uomo di 45 anni di origini albanesi, Taulant Malaj, che nella notte avrebbe ucciso a coltellate prima un uomo di 51 anni, poi la propria figlia di 16 anni che si sarebbe frapposta davanti alla madre e moglie del presunto assassino. Quest’ultima è rimasta ferita ma non è grave.

L’uomo avrebbe girato un filmato con il telefonino negli istanti immediatamente successivi al duplice assassinio, riprendendo dapprima il corpo esanime dell’uomo per poi filmare la figlia in fin di vita e la moglie in stato di semi-incoscienza, secondo quanto hanno accertato gli investigatori del Comando provinciale dei carabinieri di Foggia e della Procura della Repubblica che questa sera hanno sottoposto l’uomo a fermo di indiziato di delitto del pubblico ministero, disposto dal procuratore aggiunto e dal sostituto procuratore della Repubblica del capoluogo dauno.

Il filmato sarebbe stato inviato dall’indagato ad un connazionale albanese residente nel Nord Italia che ha immediatamente allertato i carabinieri locali. Con estrema probabilità è stato lui a inviare le immagini anche ad altre persone in corso di identificazione i quali a loro volta avrebbero divulgato il filmato attraverso il web e i social.

Al momento, a carico dell’uomo fermato “sono stati acquisiti unicamente granitici indizi di colpevolezza”, spiegano i carabinieri che fanno appello “al senso di responsabilità della cittadinanza”, invitandola “a non divulgare ulteriormente video e/o immagini macabre ed inappropriate, soprattutto nel rispetto dei familiari già afflitti da questa triste vicenda”.

Il video avrebbe già cominciato a circolare in alcune chat sui social network. A questo proposito il sindaco di Torremaggiore Emilio Di Pumpo su Facebook, dopo aver sottolineato che la cittadina “piange per due giovani vite strappate via in una terribile tragedia che non può lasciarci indifferenti, fa “appello al senso di responsabilità di ognuno” chiede “il massimo rispetto per le famiglie coinvolte. Invito chiunque abbia ricevuto video e/o immagini inappropriate – scrive – a bloccare immediatamente questo tam tam di messaggi contenenti quanto sopra. Invito tutti al silenzio, rispetto e preghiera per le anime dei nostri concittadini venuti a mancare. Il mio personale e sentito cordoglio in questo momento di forte dolore per tutta la città di Torremaggiore”.