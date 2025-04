Duplice omicidio a Roma, due cinesi freddati in via Prenestina: l’esecuzione sotto casa

Un duplice omicidio è avvenuto ieri sera su via Prenestina a Roma, dove un uomo e una donna cinesi, rispettivamente di 50 e 40 anni, sono stati uccisi. Intorno alle 23, i due, giunti a casa in bicicletta, sono stati colpiti da diversi colpi d’arma da fuoco, di cui almeno sei, alcuni alla testa, e sono morti sul colpo. Secondo quanto emerso, sarebbero stati avvicinati da ignoti in sella a una moto, che dopo aver sparato sono fuggiti.

I carabinieri del nucleo investigativo hanno effettuato rilievi sul posto e le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’omicidio.