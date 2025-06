Duplice omicidio a Bologna: due vittime in casa, indagini in corso

Un duplice omicidio è avvenuto in piazza dell’Unità a Bologna, dove la polizia ha rinvenuto i corpi di due uomini, conviventi e incensurati, di 50 e 54 anni. Le vittime, identificate come Luca Gombi e Luca Monaldi, presentano ferite da arma da taglio: Gombi è stato eviscerato, mentre Monaldi è stato sgozzato.

I corpi sono stati scoperti questa mattina nell’appartamento condiviso dai due, mentre il terzo inquilino, un uomo di 48 anni originario del Venezuela, era assente al momento della tragedia. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile della questura di Bologna, intervenuta attorno alle 8.

Si stanno esaminando alcuni coltelli rinvenuti nell’abitazione per determinare se uno di questi sia l’arma del delitto. Testimonianze indicano che la violenza potrebbe essersi verificata nelle prime ore del mattino, con segnalazioni di urla udite intorno alle 6.30.

Il questore di Bologna, Antonio Sbordone, ha commentato l’aumento di episodi di sangue in città, precisando che molti di essi non sono attribuibili alla criminalità comune, ma a casi di violenza domestica o conflitti urbani. Le indagini sono in corso per fare luce sulla dinamica dell’accaduto e sulla ricerca del terzo inquilino.

