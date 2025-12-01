Dupe destinations: Bucarest e Lubiana

Le “dupe destinations” sono mete sempre più conosciute dai viaggiatori curiosi in cerca di alternative, che non disdegnano la tranquillità e il risparmio. Il fenomeno dell’overtourism interessa alcune mete particolarmente gettonate per la loro bellezza e importanza, come capitali, città d’arte, parchi naturali o siti storico-archeologici, che attirano grandi numeri di visitatori. Altre destinazioni sono invece popolari a causa di mode del momento, serie televisive, social network o paesaggi “instagrammabili”. Alcuni luoghi sono molto richiesti a causa della poca conoscenza di valide alternative, ed è proprio in questo caso che entrano in gioco le “dupe destinations”.

Queste destinazioni sono definite “copie” per la loro somiglianza a mete più famose, ma offrono un’esperienza unica e originale, con meno folla e più interazione con le comunità locali, incentivando il turismo responsabile. Bucarest, ad esempio, è chiamata la “Parigi dell’est” e il suo arco di trionfo sembra una riproduzione in miniatura della città francese, ma può sorprendere per il suo fascino autentico. Lubiana, con i canali che ricordano Venezia, ma con una verve tutta slovena e prezzi contenuti, è un’altra destinazione che merita di essere scoperta.

Bucarest è una rivelazione, soprattutto quando è imbiancata di neve, e offre una magia unica. La città può essere facilmente raggiunta con voli low cost dall’Italia e offre una scoperta continua, dalla somiglianza a Parigi alle eleganti architetture, ai viali alberati e all'”Arcul de Triumf”, simbolo cittadino costruito per commemorare la partecipazione vittoriosa del Paese alla Prima Guerra Mondiale. Il quartiere della città vecchia di Bucarest è come un libro aperto che racconta la sua forte identità forgiata dalla storia, con gemme di architettura neoclassica e art nouveau che affiorano tra i graffi del passato dittatoriale e la pianificazione urbanistica della seconda metà del ‘900.

Lubiana è tutta da scoprire, con meno di 300.000 abitanti ma con l’identità di una metropoli. La città è cosmopolita e funzionale, ricca di proposte ed eventi, e soprattutto “green”. Il Castello di Lubiana, di origine medievale e ricostruito nel XVI e XVII secolo, è un luogo della cultura che ospita concerti, mostre e spettacoli. La città stessa visse diverse primavere, a partire dagli anni Venti fino all’inizio della Seconda Guerra Mondiale, quando venne ridisegnata dal famoso architetto ed urbanista Jože Plečnik.

Girona e Galway sono due proposte dove divertirsi in alternativa a Barcellona e Dublino. Girona ha l’animo frizzante di Barcellona e offre uno spaccato di vita della Catalogna, comunità autonoma fortemente identitaria della Spagna. La città merita di essere visitata anche in inverno, con la sua energia e la sua movida che anima il giorno e la notte. Galway, sulla costa occidentale dell’Irlanda, è una bellissima alternativa alla capitale Dublino, con il suo brio irlandese, fatto di buona musica e pinte ricolme di “stout”, la tipica birra scura e corposa. La musica fa parte dell’identità di Galway, con concerti dal vivo e session nei locali, e la città è stata Capitale Europea della Cultura nel 2020.