12.6 C
Roma
lunedì – 1 Dicembre 2025
Viaggi

Dupe destinations: Bucarest e Lubiana

Da stranotizie
Dupe destinations: Bucarest e Lubiana

Le “dupe destinations” sono mete sempre più conosciute dai viaggiatori curiosi in cerca di alternative, che non disdegnano la tranquillità e il risparmio. Il fenomeno dell’overtourism interessa alcune mete particolarmente gettonate per la loro bellezza e importanza, come capitali, città d’arte, parchi naturali o siti storico-archeologici, che attirano grandi numeri di visitatori. Altre destinazioni sono invece popolari a causa di mode del momento, serie televisive, social network o paesaggi “instagrammabili”. Alcuni luoghi sono molto richiesti a causa della poca conoscenza di valide alternative, ed è proprio in questo caso che entrano in gioco le “dupe destinations”.

Queste destinazioni sono definite “copie” per la loro somiglianza a mete più famose, ma offrono un’esperienza unica e originale, con meno folla e più interazione con le comunità locali, incentivando il turismo responsabile. Bucarest, ad esempio, è chiamata la “Parigi dell’est” e il suo arco di trionfo sembra una riproduzione in miniatura della città francese, ma può sorprendere per il suo fascino autentico. Lubiana, con i canali che ricordano Venezia, ma con una verve tutta slovena e prezzi contenuti, è un’altra destinazione che merita di essere scoperta.

Bucarest è una rivelazione, soprattutto quando è imbiancata di neve, e offre una magia unica. La città può essere facilmente raggiunta con voli low cost dall’Italia e offre una scoperta continua, dalla somiglianza a Parigi alle eleganti architetture, ai viali alberati e all'”Arcul de Triumf”, simbolo cittadino costruito per commemorare la partecipazione vittoriosa del Paese alla Prima Guerra Mondiale. Il quartiere della città vecchia di Bucarest è come un libro aperto che racconta la sua forte identità forgiata dalla storia, con gemme di architettura neoclassica e art nouveau che affiorano tra i graffi del passato dittatoriale e la pianificazione urbanistica della seconda metà del ‘900.

Lubiana è tutta da scoprire, con meno di 300.000 abitanti ma con l’identità di una metropoli. La città è cosmopolita e funzionale, ricca di proposte ed eventi, e soprattutto “green”. Il Castello di Lubiana, di origine medievale e ricostruito nel XVI e XVII secolo, è un luogo della cultura che ospita concerti, mostre e spettacoli. La città stessa visse diverse primavere, a partire dagli anni Venti fino all’inizio della Seconda Guerra Mondiale, quando venne ridisegnata dal famoso architetto ed urbanista Jože Plečnik.

Girona e Galway sono due proposte dove divertirsi in alternativa a Barcellona e Dublino. Girona ha l’animo frizzante di Barcellona e offre uno spaccato di vita della Catalogna, comunità autonoma fortemente identitaria della Spagna. La città merita di essere visitata anche in inverno, con la sua energia e la sua movida che anima il giorno e la notte. Galway, sulla costa occidentale dell’Irlanda, è una bellissima alternativa alla capitale Dublino, con il suo brio irlandese, fatto di buona musica e pinte ricolme di “stout”, la tipica birra scura e corposa. La musica fa parte dell’identità di Galway, con concerti dal vivo e session nei locali, e la città è stata Capitale Europea della Cultura nel 2020.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Enciclopedia della cucina italiana
Articolo successivo
Tumulazione con animali domestici in Abruzzo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.